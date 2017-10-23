На трассе "Нарва" в ДТП с автобусом и легковушкой пострадало 18 человек

Стали известны подробности вечернего ДТП в Ленобласти. В результате столкновения автобуса и легковушки пострадало 18 человек.

Накануне в воскресенье, 22 октября, серьезная авария произошла на 90-ом километре трассы "Нарва". Около десяти вечера столкнулись автобус Mercedes и легковой Ford Mondeo. Обе машины двигались в сторону города Кингисеппа. Столкновение произошло при неизвестных обстоятельствах. Возможно, водители потеряли управление из-за погодных условий.

От удара обе машины улетели за пределы трассы и перевернулись. Микроавтобус оказался на крыше, легковушка на боку.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, в результате столкновения пострадало 18 человек. В том числе четверо несовершеннолетних. О характере их травм не сообщается.

На месте ДТП работали экстренные службы, помогая пострадавшим. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото и видео: Управление ГИБДД ГУ МВД России