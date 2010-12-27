На трассах Ленобласти ограничено движение в связи с ремонтными работами

Все ограничения будут действовать до 19:00 - 20:00 16 декабря.

В понедельник, 16 декабря, на федеральных трассах Ленинградской области идут ремонтные работы. В связи с этим, пресс-служба Упрдор "Северо-Запад" предупреждает автомобилистов об ограничениях движения на определенных участках дорог.

Все ограничения касаются скорости автомобилистов. На трассе А-181 "Скандинавия" , в связи с ремонтом и установкой дорожных знаков, автомобилистам придется снизить скорость до 20:00. Также на 83 километре дороги временно введено реверсивное движение. Подобные ограничения будут действовать на дороге М-10 "Россия", но до 19:00.

Скорость движения по трассе Р-21 "Кола" будет ограничена в оба направления. Временные ограничения действуют с 12 по 179 километр дороги. Ограничения по скорости будут действовать и на 14-22 километре трассы А-181 "Выборг - Светлогорск", 145-155 километре трассы А-181 "Магистральная", 108-149 километре трассы А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо" , а также на 479-532 километре трасс А-114 "Вологда - Тихвин".

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