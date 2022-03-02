Украинские дипломаты покинули здание.

На территории посольства в Москве сняли флаг Украины. Об этом рассказали очевидцы. По социальным сетям распространился ролик, на котором видно здание в Леонтьевской переулке, в котором раньше находились представители дипломатической миссии Киева. Сейчас национальный флаг Украины снят с флагштока, а вывеска демонтирована. Ранее на табличке указывалось, что объекты служат украинским представительствам. В настоящее время периметру здания дежурят полицейские. С правой стороны от входа на территорию посольства размещен автобус и машина правоохранительных органов. Вдоль ограждения установлен забор, закрывающий доступ на тротуар.

ЕС предоставит украинцам политическую, финансовую и гуманитарную поддержку.

Фото и видео: Telegram / SHOT, РИА Новости