На территории Первомайского поселения в 2019 году особенно активно проходят субботники

Участие в них приняли сотрудники предприятий, организаций и учреждений, малого и среднего бизнеса, организации жилищно-коммунального комплекса, активные жители.

На территории Первомайского поселения в этом году особенно активно субботники проходили в апреле. Участие в них приняли сотрудники предприятий, организаций и учреждений, малого и среднего бизнеса, организации жилищно-коммунального комплекса, активные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Пешеходную дорожку от центра поселка до ЖК "Кивеннапа-Север" от грязи и пыли очистила уборочная техника Пригородного ДРСУ, мусор с прилегающей собрали сотрудники ООО "Март". 25 апреля сотрудники больницы провели уборку вокруг своего учреждения. 26 апреля к субботнику присоединились сотрудники Дворца культуры.

Весомый вклад в наведение чистоты внесли сотрудники комитета по управлению государственным имуществом Правительства Ленинградской области. Они убирали обочины вдоль дороги от п. Первомайское до п. Ольшаники и вокруг воинского захоронения в Ольшаниках.

Их коллеги из комитета по молодежной политике Правительства Ленинградской области наводили порядок возле братского захоронения в поселке Симагино.

В поселке Майнило на воинском захоронении и прилегающей территории провели уборку работники ОАО "Газпром Трансгаз" убрав весь мусор и листву с аллеи ведущей к мемориалу.

Администрация Первомайского сельского поселения отмечает, что чистый поселок – это заслуга каждого из жителей, а субботник - это прекрасный повод привести проявить любовь к родному краю.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО