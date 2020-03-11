На станции "Сенная площадь" скрутили буйного пассажира

По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Днем 11 марта на станции метро "Сенная площадь" задержали буйного пассажира. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что стражи порядка скрутили мужчину и положили его на пол. Точные причины задержания неизвестны. По предварительным данным, пассажир находился в неадекватном состоянии, и был либо пьян, либо под воздействием наркотических веществ.

По словам очевидцев, правоохранители пытались успокоить хулигана, однако он активно сопротивлялся, просил отпустить его и кричал, что ему больно.

Ранее мы писали, что петербургские инспекторы нашли у водителя каршеринга двух пьяных пассажиров, пистолет и наркотики.

Видео: Piter.TV