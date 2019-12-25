На следующей неделе в Петербурге температура опустится до 0 градусов

По данным Гидрометцентра, уже этой ночью столбики термометров опустятся до +1 градуса.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно, когда в Петербург придут заморозки. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 9 ноября столбики термометров опустятся до +1 градуса, в ночь на вторник — до нуля. Леус отметил, что уже на следующей неделе в Северной столице температура опустится до 0 градусов.

Напоним, что сегодня в городе ожидается до 6 градусов тепла.

Ранее мы сообщали о том, что из-за аномально теплого ноября в Петербурге расцвели одуванчики и астры.

Фото:pixabay