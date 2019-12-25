В Петербурге на складе нашли 88,5 тонн небезопасной рыбы

С 30 марта по 14 июля в компанию поступило 43,5 тонны пищевой рыбной продукции, в то время как объем исходящих товаров оказался в 12 раз больше и составил 522,9 тонны.

В Петербурге с помощью системы "Меркурий" выявили торговую фирму, выпускающую в оборот рыбную продукцию неизвестного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 30 марта по 14 июля в компанию поступило 43,5 тонны пищевой рыбной продукции, в то время как объем исходящих товаров оказался в 12 раз больше и составил 522,9 тонны. Мороженые хребты и брюшки лосося, мороженая салака и янтарная форель не были внесены в информационную систему "Меркурий". Соответственно, такая рыбная продукция является потенциально небезопасной и некачественной.

В действиях компании "Фрида", выпускающей в оборот такую рыбу, усматривается состав административных правонарушений.

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