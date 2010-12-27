В Выборгском районе несовершеннолетняя отравилась таблетками в гостях у молодого человека

В Выборгском районе молодая девушка стала жертвой острого отравления из-за большого количества принятых таблеток.

В Выборгском районе расследуют дело об отравлении несовершеннолетней девушки таблетками. Сообщается, что 17-летняя петербурженка была экстренно госпитализирована в Детскую городскую больницу номер пять имени Филатова в первом часу ночи 14 декабря.

Пациентку забрали врачи “скорой помощи” из квартиры дома номер 3 по Белоостровской улице. К медикам пострадавшая поступила в тяжелом состоянии. Доктор определил у девушки острое отравление смесью неустановленных таблеток и направил ее в стационарное отделение.

Известно, что в момент принятия большой дозы лекарств, петербурженка находилась в гостях у 20-летнего молодого человека. В настоящее время устанавливаются обстоятельства дела.