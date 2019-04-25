На сцене Камерного театра Малыщицкого покажут спектакль "Заводной апельсин"

В основу спектакля лег скандальный роман Энтони Бёрджесса.

В Петербурге на сцене Камерного театра Малыщицкого пройдут предпремьерные показы спектакля "Заводной апельсин". Вход только для совершеннолетних.

Постановщики опирались на одноименный спектакль Энтони Бёрджесса, сюжет затрагивает табуированную тему насилия. История посвящена подростковой банде, глава которой пятнадцатилетний школьник Алекс. Главный антигерой уверен, что насилие – это искусство, которое приносит такое же духовное наслаждение, как классическая музыка. Сюжет развивается, когда Алекс попадает в тюрьму и становится испытуемым новой государственной системы исправительного лечения преступников.

Роли исполнили Александр Худяков, Андрей Жилин, Дарья Змерзлая, Анна Мадера, Алина Кикеля, Владислав Мезенин, Максим Шишов.

Показы пройдут 12 и 13 июня в 19:00 на улице Восстания, 41.

Ранее мы писали, что МХАТ привез в Петербург "Лес" в постановке Виктора Крамера.

Фото: предоставлено организаторами