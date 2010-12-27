На российских дорогах появятся новые знаки, непривычные для водителей и пешеходов

Правительство рассматривает предложение о вводе новых знаков движения для дорог.

В России ожидается появление новых дорожных знаков на дорогах. Чиновники хотят внедрить в использование такие сигналы как “Диагональный пешеходный переход”, “Уступи всем, и можно направо”, “Глухие пешеходы” и другие. Сообщается, что предварительный стандарт уже принят. По данному предложению будут установлены десятки табличек и знаков.

Одним из новых обозначений станет знак “Въезд на перекресток запрещен в случае затора”. При его появлении водители должны понимать, что он заменяет “вафельную разметку” в тех местах, где ее нет. Также предусмотрены нововведения на трамвайных путях - около них будут установлены знаки “Выделенная трамвайная полоса”.