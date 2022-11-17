На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар

На место воспламенения прибыли пожарные.

На московском рынке "Садовод" вспыхнул пожар. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального экстренного ведомства. В пресс-службе ГУ МЧС по столице уточнили, что специалисты занимаются ликвидацией возгорания на территории общественного объекта. В настоящее время пожарные устанавливают что именно горит и какова пострадавшая площадь. Сведений о пострадавших или погибших нет. Напомним, что столичный рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Объект расположен на МКАД, в южной части города. Территория занимает 40 гектаров и включает в себя восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают порядка 36,5 миллиона покупателей.

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Фото и видео: Telegram / Mash