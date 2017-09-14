На развязке КАД с Парашютной до воскресенья перекрыли съезд

Из-за удаления колейности на проезжей части до воскресенья закрыли съезд с кольцевой автодороги на Парашютную улицу.

На развязке кольцевой автодороги с парашютной улицой станет еще труднее проехать. Для ремонта дорожной поверхности там закрыли еще один съезд. С сегодняшнего дня до воскресенья, 17 сентября, не будет работать съезд №1 на 129 километре внешнего кольца с Комендантского проспекта. На дороге будут удалять колеи.

"Данные работы производятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения", - отмечают в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Для безопасности место работ будет огорожено водоналивными барьерами и временными дорожными знаками. А ночью их будут подсвечивать фонари дежурного освещения.