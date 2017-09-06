Как сообщает "Фонтанка", станция петербургского метро "Лиговский проспект" была недоступна для пассажиров 11 минут. Причиной закрытия станции стал бесхозный предмет.
Станция была закрыта в период с 20.34 до 20.45.
Оставленные вещи не представляли угрозы для пассажиров подземки.
Сегодня, 20:55
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На проверку станции "Лиговский проспект" потребовалось 11 минут
Станцию метро "Лиговский проспект" закрывали на 11 минут из-за подозрительного предмета.
Как сообщает "Фонтанка", станция петербургского метро "Лиговский проспект" была недоступна для пассажиров 11 минут. Причиной закрытия станции стал бесхозный предмет.