На проверку станции "Лиговский проспект" потребовалось 11 минут

Станцию метро "Лиговский проспект" закрывали на 11 минут из-за подозрительного предмета.

Как сообщает "Фонтанка", станция петербургского метро "Лиговский проспект" была недоступна для пассажиров 11 минут. Причиной закрытия станции стал бесхозный предмет.



Станция была закрыта в период с 20.34 до 20.45.



Оставленные вещи не представляли угрозы для пассажиров подземки.