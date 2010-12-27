На протяжении всей среды выборжан ожидает солнце и жара +30

Атмосферное давление также ожидается стабильным.

Сегодня, в среду, пятого июня, во всей Ленинградской области, в том числе и в Выборгском районе ожидается жаркая и солнечная погода, столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +17, днем –от +25 до +30. У водоемов ожидается от +20 до +23 тепла.

Атмосферное давление также ожидается стабильным, лишь немного повысится ближе к вечеру. Врачи советуют не выходить на улицу без головных уборов, чтобы не получить солнечный удар.