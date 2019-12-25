На проспекте Ветеранов произошёл пожар в двухкомнатной квартире

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Утро вторника, 25 мая, для жителей дома №151/2 по проспекту Ветеранов началось не очень хорошо: на пульт управления службы МЧС по Петербургу в 6:45 поступило сообщение о пожаре.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в двухкомнатной квартире горела обстановка на балконе и в комнате на площади пять квадратных метров. Что послужило причиной возгорания, пока неясно.

С огнем боролись 15 человек личного состава и 3 единицы техники. Сведений о пострадавших нет. Локализовать возгорание удалось к 7:17.

Ранее мы писали, что мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку в машине на парковке на проспекте Большевиков.

Фото: Piter.tv