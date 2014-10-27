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На проспекте Ветеранов "Хендай" сбил бабушку на переходе

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Вечером 19 сентября на пешеходном переходе сбили бабушку. Инцидент произошел на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Корзуна. Водитель “Хендая” не заметил старушку, которая переходила по “зебре” и сбил ее.
 
На видео можно увидеть, что пенсионерка была вынуждена остановиться на пешеходном переходе из-за того, что ее не пропустил серебристый автомобиль “Мицубиси”. Затем она увидела, что зеленый свет начал мигать и решила ускорить шаг. Здесь ее и сбил “Хендай”.
 
Пользователи социальных сетей считают, что виноват “Мицубиси”, который спровоцировал аварийную ситуацию. 
 
Видео: Вконтакте/ ДТП и ЧС по СПб
Теги: пенсионеры , проспект ветеранов , хендай
Категории: Новости СПб

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