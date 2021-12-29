На проспекте Стачек столкнулись автобус и отечественная легковушка

Из-за аварии на дороге образовалась пробка.

Сегодня, 29 января, в Кировском районе произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля Lada. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент заметили на проспекте Стачек. Кто виноват в аварии, пока неизвестно. Однако водители пожаловались, что автобус занял две полосы. По мнению свидетелей случившегося, скоро вблизи участка, где произошло ДТП, образуется затор.

Ранее на Piter.tv: от Ленинского проспекта до ТРЦ "Мега Дыбенко" летом начнет курсировать автобус № 239.

Фото, видео: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург