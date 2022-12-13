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На проспекте Пятилеток первокурсница колледжа отравилась таблетками от высокой температуры
Сегодня, 9:05
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На проспекте Пятилеток первокурсница колледжа отравилась таблетками от высокой температуры

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Девочка выпила слишком много пилюль.

Накануне, 4 мая, в Невском районе девушка отравилась таблетками. 16-летняя девушка попала в больницу. 

По информации Piter.tv, подросток выпил 25 таблеток жаропонижающего. Сейчас девочка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Добавим, что петербурженка проживает в неполной семье. Ее воспитывает мама. На учете в ПДН студентка не состоит.

Ситуацией заинтересовали правоохранители. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти школьный бухгалтер похитил почти 3 миллиона рублей, обманув учителей.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, отравление таблетками, полиция, студентка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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