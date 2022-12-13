В Ленобласти школьный бухгалтер похитил почти 3 миллиона рублей, обманув учителей

Подсудимая получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В Ленобласти главный бухгалтер школы № 8 в городе Кириши украла более 2,8 млн рублей из зарплаты работников учреждения Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В период с января 2022 по январь 2023 злоумышленница не доплачивала коллегам. Деньги она забирала себе. Суд взыскал с бухгалтера 2,6 млн материального ущерба. Подсудимая получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Киришская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу о коррупционном преступлении.

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