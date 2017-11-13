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На проспекте Науки полиция перекрыла улицу

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На проспекте Науки полиция оцепила участок дороги.

По информации от очевидцев, около дома номер 14 по проспекту Науки собрались сотрудники правоохранительных органов. Представители полиции  и ДПС перекрыли улицу. Данный инцидент произошел в непосредственной близости от здания, в котором располагается отделение “Сбербанка”.
 
В комментариях к посту в социальных сетях пользователи отмечают, что схожие ситуации происходят на Ленинском и Комендантском проспекте. По неподтвержденной версии, приезд сотрудников объясняется проводимыми учениями. 
 
Однако, некоторые сообщают об оставленном предмете в банке, из-за которого пришлось оцепить территорию. 
Теги: оцепление , полиция , проспект науки , сбербанк
Категории: Новости СПб

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