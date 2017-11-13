На проспекте Науки полиция перекрыла улицу

На проспекте Науки полиция оцепила участок дороги.

По информации от очевидцев, около дома номер 14 по проспекту Науки собрались сотрудники правоохранительных органов. Представители полиции и ДПС перекрыли улицу. Данный инцидент произошел в непосредственной близости от здания, в котором располагается отделение “Сбербанка”.

В комментариях к посту в социальных сетях пользователи отмечают, что схожие ситуации происходят на Ленинском и Комендантском проспекте. По неподтвержденной версии, приезд сотрудников объясняется проводимыми учениями.

Однако, некоторые сообщают об оставленном предмете в банке, из-за которого пришлось оцепить территорию.