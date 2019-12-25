Бомж сжег Volkswagen Gol на проспекте Космонавтов

Огонь полностью уничтожил дорогой автомобиль.

Вечером 23 августа в полицию Петербурга поступило сообщение о возгорании автомобиля марки Volkswagen Gol. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Иномарка была припаркована возле одного из домов на проспекте Космонавтов. Огонь полностью уничтожил транспортное средство.

На месте преступления был застигнут мужчина без определенного места жительства. Его задержали по подозрению в совершении поджога. Причины происшествия пока не сообщаются, с места изъяли шляпу. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Батарейной улице в Выборге выгорел подожженный неизвестным микроавтобус.

Фото: pixabay.com