На проспекте КИМа спасатели залили водой пять этажей, пытаясь потушить пожар

В Василеостровском районе пожарные вечером тушили крупное возгорание в жилом доме.

Вечером 14 января в Василеостровском районе горела жилая квартира в многоэтажном здании. Инцидент произошел около десяти часов вечера. Сообщается, что жильцов дома номер 28 по проспекту КИМа пришлось эвакуировать.

На месте работали пожарные. Специалисты рассказали, что очаг возгорания находился на 8 этаже. Спасателям пришлось “залить” помещения вплоть до третьего этажа. Тушение заняло два часа. Информации о жертвах не поступило. По сведениям от очевидцев, есть один пострадавший.

Отметим, что для петербуржцев, вынужденных временно покинуть свои квартиры, был выделен автобус. В нем они пережидали окончания ликвидации последствий пожара.