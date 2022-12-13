На проспекте Художников 15 спасателей тушили сауну

Инцидент произошел в комнате отдыха.

В Выборгском районе Петербурга сегодня днем, 9 мая, произошел пожар. На проспекте Художников в доме № 33, корпус 4, вспыхнула сауна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Пламя охватило два квадратных метра. Инцидент произошел в комнате отдыха.

Пожарные потушили помещение за 15 минут. К 15:38 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина случившегося.

Ранее на Piter.tv: в Выборге маленький мальчик выпал из окна и после этого побежал за мамой.

Фото: Pxhere