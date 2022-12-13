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На проспекте Художников 15 спасателей тушили сауну
Сегодня, 16:04
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На проспекте Художников 15 спасателей тушили сауну

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Инцидент произошел в комнате отдыха. 

В Выборгском районе Петербурга сегодня днем, 9 мая, произошел пожар. На проспекте Художников в доме № 33, корпус 4, вспыхнула сауна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Пламя охватило два квадратных метра. Инцидент произошел в комнате отдыха. 

Пожарные потушили помещение за 15 минут. К 15:38 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина случившегося.

Ранее на Piter.tv: в Выборге маленький мальчик выпал из окна и после этого побежал за мамой.

Фото: Pxhere

Теги: горела сауна, мчс, проспект художников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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