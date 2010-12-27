Родители не позволили врачам госпитализировать двухлетнююю девочку, упавшую со второго этажа на Энергетиков

На проспекте Энергетиков двухлетний ребенок выпал из окна. Несмотря на серьезные травмы, врачей вынудили отпустить пациентку домой.

В Красногвардейском районе двухлетняя девочка не удержалась на подоконнике и упала с высоты второго этажа. Ребенок получил серьезные травмы. Малышка изначально была доставлена в детскую больницу имени Раухфуса, но сейчас уже отпущена домой.

Инцидент произошел около 17 часов вечера 5 апреля по проспекту Энергетиков. Правоохранительные органы считают, что несчастный случай стал возможен из-за невнимательности родителей. Установлено, что ребенок самостоятельно залез на окно. Ставни были открыты настежь из-за духоты в квартире. Девочка не удержалась на узком пространстве и рухнула вниз. Ранее у полиции не было повода, чтобы проверять семью, така как она считалась благополучной.

В настоящее время врачи диагностировали у пациентки черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому лба. Медики хотели оставить пострадавшую на госпитализации, но мать и отец настояли на выписке.

