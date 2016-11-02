На проезжей части Кожевенной линии вылезла гигантская "черепашка"

"Черепашка" обездвижила один автомобиль на Кожевенной линии.

Петербургские водители предупреждают о необычном “сюрпризе” ожидающих автовладельцев на участке дороги на Кожевенной линии. Один из участников движения рассказал о неудачной утренней поезде, в ходе которой у него оказались повреждены два колеса.

На проезжей части дороги образовалась небольшая выемка, в которой торчат булыжники и отсутствует асфальтированное покрытие. В комментариях в данной новости водители уже успели ласково окрестить данное явление “черепашкой” за внешнюю схожесть с данным пресмыкающимся. Пользователи социальных сетей шутят, что это инновационное пористое покрытие. Людей веселит тот факт, что царская брусчатка "рвется на волю", некоторые ради встрече "с историей".

Автолюбителей просят быть аккуратными и внимательными.