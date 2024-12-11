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На пожаре в Казани погибли два человека

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В его тушении участвовали 24 специалиста и семь единиц техники.

На пожаре в Казани погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Гаврилова. Поступило сообщение о возгорании в квартире на шестом этаже жилого дома. С помощью спаустройств огнеборцы спасли шесть человек, в том числе двух детей.

В горевшей квартире обнаружили тела 12-летней девочки и 41-летней женщины. Площадь огня составила 20 квадратных метров. В его тушении участвовали 24 специалиста и семь единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в ХМАО локализовали пожар в жилом доме.

Видео: МЧС России

Теги: жертвы, казань, квартира, мчс россии, пожар, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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