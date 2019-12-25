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На полигоне в Выборгском районе развернули мобильный лагерь на 800 пострадавших
Сегодня, 10:16
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На полигоне в Выборгском районе развернули мобильный лагерь на 800 пострадавших

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Также войска ЗВО провели санитарную обработку местности.

Медицинская служба общевойсковой армии Западного военного округа провела очередные учения на полигоне Кирилловский под Каменкой. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО. 

Войсковые части выдвинулись на обозначенный участок территории на автомобильной технике и провели развертку лагеря на 800 коек с установкой палаток М-30 и УСБ-56. 

Кроме того, подразделения тылового обеспечения оборудовали полевые бани БПО-32 и места приема пищи.

В ходе учений подразделениями радиационной, химической и биологической защиты с помощью авторазливочных станций АРС-14 была проведена санобработка всех использованных конструкций. 

Ранее мы рассказали о том, что на Кирилловском полигоне отработали оказание первой помощи.

Фото: Пресс-служба ЗВО

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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