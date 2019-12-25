На полигоне в Выборгском районе развернули мобильный лагерь на 800 пострадавших

Медицинская служба общевойсковой армии Западного военного округа провела очередные учения на полигоне Кирилловский под Каменкой. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.
Войсковые части выдвинулись на обозначенный участок территории на автомобильной технике и провели развертку лагеря на 800 коек с установкой палаток М-30 и УСБ-56.
Кроме того, подразделения тылового обеспечения оборудовали полевые бани БПО-32 и места приема пищи.
В ходе учений подразделениями радиационной, химической и биологической защиты с помощью авторазливочных станций АРС-14 была проведена санобработка всех использованных конструкций.
Ранее мы рассказали о том, что на Кирилловском полигоне отработали оказание первой помощи.
Фото: Пресс-служба ЗВО
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