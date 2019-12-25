На полигоне в Выборгском районе развернули мобильный лагерь на 800 пострадавших

Также войска ЗВО провели санитарную обработку местности.

Медицинская служба общевойсковой армии Западного военного округа провела очередные учения на полигоне Кирилловский под Каменкой. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Войсковые части выдвинулись на обозначенный участок территории на автомобильной технике и провели развертку лагеря на 800 коек с установкой палаток М-30 и УСБ-56.

Кроме того, подразделения тылового обеспечения оборудовали полевые бани БПО-32 и места приема пищи.

В ходе учений подразделениями радиационной, химической и биологической защиты с помощью авторазливочных станций АРС-14 была проведена санобработка всех использованных конструкций.

Ранее мы рассказали о том, что на Кирилловском полигоне отработали оказание первой помощи.

Фото: Пресс-служба ЗВО