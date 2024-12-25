На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка

Спасатели очистили побережье российского региона.

Российские представители экстренного ведомства страны и местные волонтеры собрали на территории Краснодарского края более 71 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. Сейчас опасный материал вывезен с побережья Кубани. Спасательные мероприятия ведутся в регионе после крушения танкеров в акватории Черного моря. Специалисты из ГУ МЧС обследовали порядка 56 километров прибрежной зоны. Дополнительно организованы водолазные работы вблизи судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Там утечка нефтепродуктов не зафиксирована.

Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного песка и грунта. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что на полуострове Крым над ликвидацией последствий 82 человека и 40 единиц техники. С начала работ обследовали, в том числе повторно, 1309 километров береговой линии, а также собрали и вывезли более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очистили свыше 44 километров береговой линии.

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Фото и видео: ГУ МЧС России