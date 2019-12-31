На пересечении Героев и Маршала Захарова машина вылетела на тротуар

Пешеход едва успел отскочить.

Серьёзное ДТП произошло рано утром 13 февраля в Красносельском районе Петербурга. В результате ДТП один из автомобилей оказался на тротуаре. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Авария произошла около 6:40 на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении 78.ru.

На кадрах видно, что пешеход едва успел избежать столкновения с летящим на него автомобилем. Сведения о пострадавших не поступали.

На КАД в районе Колтушского шоссе образовалась двухкилометровая пробка.

Видео: Piter.TV; 78.ru