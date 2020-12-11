  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:02
131
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На перекрёстке улицы Седова и проспекта Александровской Фермы иномарка врезалась в "Жигули"

0 0

Иномарка также снесла дорожный знак и ограждение.

В Петербурге на перекрёстке улицы Седова и проспекта Александровской Фермы иномарка врезалась в "Жигули". Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах вечером 10 июня. 

На кадрах можно увидеть, что водитель "Жигули" планировал свернуть на перекрестке. Однако в этот момент в неё врезалась серая иномарка, которая также снесла дорожный знак по пути. В результате столкновения водитель иномарки снес и ограждение. 

Судя по фотографиями очевидцев, у обеих машин разбит капот. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что при столкновении КамАЗа и Scania на М-11 под Тосно пострадал водитель.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.tv

Теги: авария, жигули, проспект александровской фермы, улица седова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии