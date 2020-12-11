Иномарка также снесла дорожный знак и ограждение.

В Петербурге на перекрёстке улицы Седова и проспекта Александровской Фермы иномарка врезалась в "Жигули". Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах вечером 10 июня.

На кадрах можно увидеть, что водитель "Жигули" планировал свернуть на перекрестке. Однако в этот момент в неё врезалась серая иномарка, которая также снесла дорожный знак по пути. В результате столкновения водитель иномарки снес и ограждение.

Судя по фотографиями очевидцев, у обеих машин разбит капот. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что при столкновении КамАЗа и Scania на М-11 под Тосно пострадал водитель.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.tv