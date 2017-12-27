На перекрестке Жукова и Стойкости пьяный водитель залетел под трактор 

Очевидцы сообщают, что на перекрестке проспекта Жукова и улицы Стойкости легковой автомобиль врезался в трактор. По словам некоторых свидетелей, водитель легковушки был пьян.

Вечером в пятницу, 12 января, произошла авария с участием легкового автомобиля и трактора в кармане на перекрестке проспекта Жукова и улицы Стойкости. По словам очевидцев, машина вылетела на встречу и врезалась в спецтехнику. Одни очевидцы утверждают. Что водитель легковушки был пьян. Однако другие опровергают их слова (орфография и пунктуация автора):

Я проходил мимо, видел и водилу трактора и легковой, и не заметно было, что бы водитель был пьян, стоял адекватно разговаривал с пожарными и в последствии с гаишниками Александр Виноградов, пользователь группы ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Из-за аварии в районе собирается затор. Машины могут объехать участников ДТП только по парковке ближайшего магазина или по газону.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург