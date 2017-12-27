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На перекрестке Стачек и Зенитчиков автобус столкнулся с маршруткой

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На пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков столкнулись маршрутное такси и рейсовый автобус. Последний от удара улетел на тротуар, а маршрутка врезалась в легковушку.

Утром в среду, 27 декабря. произошла авария с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зенитчиков. В районе половины десятого утра тут столкнулись две машины общественного транспорта. От удара автобус вылетел на тротуар. По предварительным данным, никого из пешеходов не задело.

На перекрестке Стачек и Зенитчиков автобус столкнулся с маршруткой

Маршрутка после столкновения оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Volkswagen Polo. Вместе они также снесли светофор.

Видимо. кто-то в автомобилях пострадал. Так как около места ЧП стоит карета скорой помощи. также на месте работают ГИБДД, спасатели и газовая служба.

На перекрестке Стачек и Зенитчиков автобус столкнулся с маршруткойНа перекрестке Стачек и Зенитчиков автобус столкнулся с маршруткой

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария спб , новости спб , происшествия спб
Категории: ДТП

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