На перекрестке Стачек и Зенитчиков автобус столкнулся с маршруткой

На пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков столкнулись маршрутное такси и рейсовый автобус. Последний от удара улетел на тротуар, а маршрутка врезалась в легковушку.

Утром в среду, 27 декабря. произошла авария с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зенитчиков. В районе половины десятого утра тут столкнулись две машины общественного транспорта. От удара автобус вылетел на тротуар. По предварительным данным, никого из пешеходов не задело.

Маршрутка после столкновения оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Volkswagen Polo. Вместе они также снесли светофор.

Видимо. кто-то в автомобилях пострадал. Так как около места ЧП стоит карета скорой помощи. также на месте работают ГИБДД, спасатели и газовая служба.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург