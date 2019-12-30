На перекрестке Брюсовской и Репнинской прорвало трубу

Дефект на сети устранили уже к утру.

В Калининском районе Петербурга в ночь на 24 января произошла коммунальная авария. Об этом сообщили местные жители. Очевидцы рассказали, что заметили прорыв трубы на участке между Брюсовской улицей и Репнинской. В доказательства своих слов они опубликовали фотографии, на которых виден пар, исходящий из асфальта. Петербуржцы прокомментировали, что проблема возникла на участке конструкции и кипятком.

К утру тротуар залило горячей водой. На месте уже работали специалисты из "Теплосети". Аварийная бригада успела устранить протечку. Во время работ сотрудники не отключали горячее водоснабжение у потребителей ближайших домов.

Ранее Piter.tv писал о том, что из жилого дома на Крыленко эвакуировали 12 человек из-за прорыва трубы.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Katerina Red

