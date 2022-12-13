Правоохранители завели уголовное дело.

На перегоне Новая Деревня — Лахта сегодня утром, 4 марта, неизвестные подожгли релейный шкаф. Из-за этого задержались шесть поездов на Финляндском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Две электрички ехали из Петербурга до Белоострова и четыре следовали в Северную столицу. В результате действий злоумышленников опоздали поезда №№ 6001, 6005, 6058, 6060, 6062. Задержка составила полчаса.

Правоохранители завели уголовное дело. Сейчас оперативники разыскивают поджигателей. О подозрительных людях на железной дороге просят сообщать в полицию или по телефону ОАО "РЖД" 8 800 775-00-00.

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Фото: Телеграм / СПб-Главный