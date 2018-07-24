Смерть за 2500 рублей: На отдыхе в Приморье пара разбилась на водных парашютах

Молодая пара решила прокатиться на водном парашюте, привязанном к катеру, и разбилась, упав с высоты.

Трагедия произошла в Приморье в курортном селе Андреевка Хасанского района 23 июля.

Двое отдыхающих, молодые мужчины и женщина, решили прокатиться на парашюте, который прикреплен к катеру. Пара произвела оплату в размере 2500 рублей. Люди, которые предоставляли данные развлечения, не зафиксировали их к страховочному жилету и подвесной системе парашюта. Когда парашют с отдыхающими поднялся в небо на высоту не менее 50 метров, туристы выпали и упали на воду. От полученных травм отдыхающие погибли.

По словам очевидцев, катер умчался. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"

На месте происшествия проведён осмотр, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы СУ СК РФ по Приморскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: YouTube/Танцы с бубном