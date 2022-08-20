На очистку водоемов Петербурга от водорослей выделили 19 млн рублей

Нововведения должны начать действовать до апреля 2025 года.

Комитет по природопользованию Петербурга объявил тендер на поиск средств, которые помогут очистить водоемы от водорослей. На эти цели Смольный выделил 19 млн рублей, что стало известно из данных, размещенных на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Нововведения должны начать действовать до апреля 2025 года. Синезеленые водоросли являются вредителями, борьба с ними – всегда актуальный вопрос для Северной столицы. Они влияют на здоровье местных обитателей – животных и птиц.

Ранее на Piter.TV: Петербург снова остался без мест пригодных для купания.

Фото: Piter.TV