На общественном совете по ЖКХ обсудили вопросы обслуживания газового оборудования

30 сентября в Выборге прошло очередное заседание Общественно-координационного совета по ЖКХ. Одним из основных вопросов повестки, сформированной по обращениям жителей, стал вопрос обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах.
Этой осенью Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому создадут единый договор на обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Участники заседания предложили дополнить этот законопроект. Общественники считают необходимым также ввести меры, которые бы обязали ресурсоснабжающие организации, занимающиеся обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, обеспечить в полном объеме безопасность каждой квартиры.
Ранее мы сообщили о том, что в Библиотеке Аалто покажут спектакль о Есенине.
Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО
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