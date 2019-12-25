На общественном совете по ЖКХ обсудили вопросы обслуживания газового оборудования

Вопросом повестки было не только безопасное использование газового оборудования, но и инициатива дополнить законопроект, который Госдума рассмотрит этой осенью.

30 сентября в Выборге прошло очередное заседание Общественно-координационного совета по ЖКХ. Одним из основных вопросов повестки, сформированной по обращениям жителей, стал вопрос обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах.

Этой осенью Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому создадут единый договор на обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Участники заседания предложили дополнить этот законопроект. Общественники считают необходимым также ввести меры, которые бы обязали ресурсоснабжающие организации, занимающиеся обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, обеспечить в полном объеме безопасность каждой квартиры.

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Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО