На обновление "Мюзик-Холла" потратят 9,5 млрд рублей

В последний раз здание театра ремонтировали в 1980 году, в 2008 году был косметический ремонт фасада.

Смольный ищет подрядчика на реконструкцию здания, где располагается театр "Мюзик-Холл". Максимальная цена контракта – 9,5 млрд рублей.

Согласно документации, в 2022 году предполагается освоить более 660 млн рублей (первые два этапа). Следующие два этапа придутся на 2023 год (3 млрд), пятый – на 2024-й (чуть менее миллиарда), шестой этап (2025 год) – 4,9 млрд рублей.

В проектной документации указано, что реконструкция здания необходима, так как "залы, сценическое, светотехническое и музыкальное оборудование, репетиционные не отвечают современным требованиям, предъявляемым для подготовки и проведения театрально-музыкальных постановок и зрелищных мероприятий. Недостаточное количество репетиционных, гримёрных и подсобных помещений".

В последний раз здание театра ремонтировали в 1980 году, в 2008 году был косметический ремонт фасада.

Фото: ВКонтакте / Театр "Мюзик-Холл"