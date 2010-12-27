На неделе в Петербурге пойдет мокрый снег

Первые дни недели на улице будет мороз.

Главный синоптик центра "Фобос" Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге на ближайшую неделю. Начало недели в Северной столице будет слабо морозным. Первые дня столбик термометра опустится до -1..-3 градусов.

Уже в середине недели (27 ноября) в Петербурге пройдёт мокрый снег, температура воздуха уже составит 0…-2 градусов. В четверг станет теплее, до +2 градусов, но ожидаются осадки.

В пятницу и субботу, 29 и 30 ноября, воздух прогреется до +2…+4 градусов. Местами будут идти снег и дождь. И только в воскресенье столбики термометров снова опустятся до -2 градусов.

В Ленобласти также осень закончится мокрым снегом и гололедицей.

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