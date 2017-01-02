На намыве Васильевского острова построят еще несколько жилых домов

Госстройнадзор дал разрешения "Светлому миру" и "Я-романтик".

На намыве Васильевского острова построят еще три жилых дома. Госстройнадзор разрешил строительство 9 и 10 этапов "Светлый мир" и "Я - романтик". Подрядчик продолжит осваивать территории. Там появятся многоэтажные здания на 351 и 165 квартир, а к ним - встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест, подземная парковка на 225 автомобилей.

Также выдано разрешение на создание 8 этапа этих комплексов. Срок действия документа заканчивается 27 декабря 2022 года. Об этом заявили в пресс-службе застройщика.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Бычьем острове достраивают пансион Министерства обороны для девушек.

Фото: Piter.tv

