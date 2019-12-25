Полиция разогнала топлу в Ньюкасле.

На митингующих против вакцинации в Британии спустили собак. Об этом рассказали местные журналисты из издания Chronicle Live. По данным источника, инцидент зафиксирован в городе Ньюкасл в Британии. Кадры с мероприятия разошлись по социальным сетям. На кадрах видно, что служебные животные преследуют убегающих. Затем мужчину смогли повалить на землю оперативники.

На протестную акцию вышли сотни человек. Правоохранительные органы уточнили, что после демонстрации было задержано 12 человек. Для сдерживания толпы представители закона помимо собак использовали специальные щиты и конную полицию.

Эксперты прокомментировали решение Великобритании направить в Кабул спецрейс для собак и кошек.

Фото: Pixabay.com