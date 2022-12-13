На месте "Тучков буяна" может появиться мусоросжигающий завод или скотомогильник

КГА Петербурга опубликовал план по застройке участка на проспекте Добролюбова, 14.

В понедельник, 3 апреля, КГА Петербурга опубликовал план по застройке участка на проспекте Добролюбова, 14. Ранее на этом месте должен был располагаться парк "Тучков буян". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Так, на участке могут начать строительство мусоросжигающего завода или скотомогильника. По словам экс-главы экспертной группы комиссии по городскому хозяйству ЗакСа Александра Карпова, на участке специалисты могут найти объекты, которые потребовали установки зоны для захоронения.

Напомним, что муниципальные депутаты требовали от Беглова сохранить концепцию парка "Тучков буян". Чиновники направили в адрес губернатора коллективное обращение.

Тучков буян – проект, который мы потеряли. Почему в Петербурге нет своего "Зарядья". Piter.tv поговорил с экспертом о строительстве парка или Судебного квартала на территории Тучкова буяна.

Фото: park-spb.ru