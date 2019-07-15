На матч "Зенита" и "Спартака" за Суперкубок еще продают билеты

Обойдется такая покупка в 1650 рублей.

На сегодняшний матч "Зенита" со "Спартаком" за Суперкубок России еще можно купить билеты. Они продаются в кассах "Газпром Арены". Об этом сообщили в в пресс-службе сине-бело-голубых.

Места не разобрали на трибуне D. Однако продают билеты только тем гражданам, которые имеют паспорт с постоянной регистрацией в Петербурге или Ленобласти. Обойдется такая покупка в 1650 рублей.

Организаторы спортивной схватки ожидают на стадионе до 60 тысяч зрителей. Напомним, "Ленинград" и МакSим выступят на матче за Суперкубок в Петербурге.

Ранее на Piter.tv: из-за матча за Суперкубок России станция метро "Зенит" будет закрыта 9 июля в определенные часы.

Фото: ФК "Зенит"