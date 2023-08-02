Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Военнослужащие "Западной" группировки российских войск за последние три дня наступательных действий в зоне проведения специальной операции ликвидировали на куземовском направлении до одной роты пехоты из состава 32-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, расположенные по юго-западному направлению от урочища Лес Попов. Об этом журналистам в ходе выступления на регулярном брифинге от 2 августа рассказал местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

Штурмовые группы мотострелковой бригады 1-й танковой армии овладели восемью опорными пунктами, четырьмя блиндажами, уничтожили три пулеметных расчета и разгромили до роты пехоты противника... Сергей Зыбинский, глава пресс-служба "Запада"

Эксперт добавил, что вертолеты и штурмовики группировки также совершили 13 авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств ВСУ, а боевой расчет гаубицы Д-30 под командованием российского ефрейтора Андрея Зыкова уничтожил минометный расчет противника, находящийся в районе Берестового.

Авиация группировки "Юг" ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях.

Фото и видео: Минобороны России