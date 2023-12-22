Леонид Шаров рассказал о работе "Центра" на СВО.

Подразделения из "Центральной" группировки российских войск сил за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении. Старший офицер Леонид Шаров пояснил в ходе регулярного брифинга с журналистами от 13 января,в районе Серебрянского лесничества сорвана попытка штурмовых групп противника атаковать позиции российских войск. ВСУ использовали бронированную технику.

Слаженными действиями расчетов дронов-камикадзе американские бронемашины "Брэдли" и "Страйкер" были уничтожены, а личный состав был вынужден оставить технику и отойти в лесной массив. Леонид Шаров, старший офицер "Центра"

Российская артиллерия нанесла огневое поражение по более чем 100 целям ВСУ, находившимся в районах Северска, Торского, Ямполовки. Армия киевского режима лишилась более 160 человек личного состава убитыми и ранеными, двух боевых бронированных машин, трех единиц автомобильной техники, самоходной артиллерийской гаубицы "Акация" и 120-миллиметрового миномета.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении "Вербой" украинского БПЛА на артемовском направлении.

Фото и видео: Минобороны России