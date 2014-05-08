Победители среди старшеклассников и студентов колледжей могут получить денежные вознаграждения.

На конкурс "Большая перемена" зарегистрировались ученики 322 школ из Петербурга. Заявки подали 19 141 человек, зарегистрированных в сообществе, отмечается на официальном сайте проекта. Отдельно отмечается, что в Северной столице – 21 победитель конкурса в прошлом году.

В рамках проекта старшеклассники или студенты ссузов могут принять участие в 12 различных "вызовах" – проектах, связанных с наукой, технологиями, творчеством, журналистикой, урбанистикой и других сферах.

Победители среди участников конкурса могут получить денежные призы – 300 10-классников и 150 студентов третьих курсов колледжей получат по миллиону рублей. Еще три сотни учеников 8-9-х классов и 150 студентов 1-х и 2-х курсов – по 200 тысяч. Особые награды могут получить подростки из-за рубежа, изучающие русский язык.

Завершающий этап соревнования пройдет в ноябре 2021 года в центре "Артек".

Фото: Piter.tv