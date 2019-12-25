На дистанционное обучение перевели 125 классов

На карантин ушли также 14 групп в 12 детских садах.

В пятницу, 27 ноября, число классов, ушедших на карантин в Петербурге, выросло до 125 в 66 школах. Об этом сообщили в комитете по образованию.

Чиновники уточнили, что данное число составляет 0,62% от общего количества классов в городе. Кроме того, на карантин ушли также 14 групп в 12 детских садах. Также на смешанный формат обучения по заявлению родителей перешли 13 435 человек.

Ранее мы писали, что Смольный ищет подрядчика для закупки в школы устройств видеосвязи.

Фото: Piter.TV