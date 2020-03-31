На фоне пандемии в РФ смертность от наркотиков выросла на 60%

Количество погибших увеличилось на три тысячи человек по сравнению с 2019 годом.

Количество граждан России, которые умерли от употребления наркотиков, выросло на 60 процентов за время пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

По информации Росстата, количество погибших от употребления наркотических веществ увеличилось на три тысячи человек по сравнению с 2019 годом – 7316 против 4569 человек. Кроме того, более чем на шесть процентов возросло число летальных исходов от употребления алкоголя.

По утверждению Росстата, из-за COVID-19 увеличилась смертность от хронических заболеваний среди граждан РФ. По данным ведомства, в 2020 году число умерших от болезней системы кровообращения возросло на 11,6%, из-за пневмонии умерло почти в два с половиной раза больше людей. Кроме того, увеличилось число летальных исходов из-за болезней нервной системы (20,9%) и эндокринной (25%) систем.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что смертность в стране в июне выросла на 13,9% из-за дельта-штамма коронавируса.

Фото: Piter.tv