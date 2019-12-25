На федеральных трассах Ленобласти ограничивали движение

Это было связано с дорожными работами.

Движение ограничивали 6 марта на трассах "Кола", "Россия", "Санкт-Петербургское южное полукольцо", "Вологда – Тихвин", "Скандинавия", "Выборг - Светогорск", "Магистральная", "Сортавала" и "Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия", сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В основном ограничение проводилось с 9 утра до 8 вечера. Дорожники ремонтировали, устанавливали и проводили выправку знаков, где-то ремонтировали покрытие и устанавливали люки на колодцы, а также устраняли размывы.

Напомним, что власти Ленобласти попросили средства из федерального бюджета на местные дороги.

Ранее мы писали, что "Зенит" и "Уфа" разошлись миром в Петербурге.

Фото: pixabay