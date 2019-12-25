На корабле могут находиться около 40 зараженных членов экипажа.

На единственном авианосце Франции заподозрили массовое заражение коронавирусом. Об этом сообщили журналисты France Info. Иностранцы заявили, что на корабле "Шарль де Голль" могут находиться около 40 инфицированных моряков. Агентство ссылается на данные, полученные от министерства обороны страны. Чиновники впервые получили сведения о возможном заражении экипажа 6 апреля.

В FI отметили, что на данный момент все моряки корабля изолированы. К ним направлена бригада медиков. Специалисты проведут тесты военным, которые покажет наличие или отсутствие COVID-19. В Минобороны Франции заметили, что на авианосце есть медицинское отделение с подготовленной реанимацией. Известно, что на данный момент корабль находится в Атлантическом океане.

Согласно последним статистическим сведениям, на территории Франции коронавирусной инфекцией заразились более 109 тысяч человек. Из них 10,9 тысяч пациентов погибли. Еще 17,32 тысячам местных жителе удалось вылечиться.

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